Ragazza di 17 anni perde l'equilibrio, precipita dal muretto e muore davanti agli amici (Di sabato 15 agosto 2020) Una Ragazza di 17 anni è morta la notte scorsa dopo essere caduta accidentalmente da un muretto che costeggia una strada statale, a circa un chilometro da Irsina , Matera,, dove viveva. Secondo quanto ... Leggi su leggo

