Programmi TV di stasera, sabato 15 agosto 2020. Su Rai3 «C'era una volta il West»

Claudia Cardinale in C'era una volta il West

Rai1, ore 21.35: Una Storia da Cantare - Replica
Rai1 ripropone la puntata di Una Storia da Cantare dedicata a Lucio Dalla. Enrico Ruggeri, nel ruolo di narratore, e Bianca Guaccero apriranno al pubblico da casa una porta sul vivace mondo del cantautore bolognese, vero e proprio patrimonio della gente, sia nella sua Bologna che nel mondo, grazie a classici diventati internazionali come "Caruso", brani sperimentali che lo rendono attuale anche agli occhi dei più giovani, passando dal pop che l'ha fatto amare da grandi e bambini con le intramontabili "L'anno che verrà" e "Attenti al lupo". Tanti gli ospiti, che proietteranno gli spettatori nella sua caleidoscopica vita fatta di musica, arte e passioni. Amici di una vita che attraverso le canzoni ...

