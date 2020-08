Incendio in un palazzo a Torino, cinque persone in ospedale (Di sabato 15 agosto 2020) Incendio in un palazzo a Torino nella notte tra il 14 e il 15 agosto. cinque persone sono finite in ospedale. Torino – Un Incendio è divampato in un palazzo a Torino nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2020. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il rogo, avvenuto nel quartiere Falchera, sarebbe stato provocato da un corto circuito di una lampada dell’appartamento. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme e far uscire le persone dal palazzo. Il bilancio è di cinque persone portate in ospedale anche se le condizioni non sono gravi. Incendio a ... Leggi su newsmondo

SIENANEWS : Incendio al palazzo delle Poste in piazza Matteotti - SIENANEWS : Incendio al palazzo delle Poste in piazza Matteotti - karli961 : Bene raga per finire la giornata di oggi ci doveva essere un incendio (piccolo) con esplosione (peggio dei petardi… - NewsMondo1 : Incendio in un palazzo a Torino, cinque persone in ospedale - solops : Incendio alla Falchera a Torino: palazzo evacuato -