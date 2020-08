Salvati due escursionisti smarriti sull’Etna (Di venerdì 14 agosto 2020) I militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno tratto in salvo due escursionisti smarritisi sull’Etna. Nel tardo pomeriggio di ieri è giunta alla Sala Operativa del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania una chiamata di soccorso: una mamma preoccupata segnalava che il proprio figlio aveva intrapreso, con la sua fidanzata, un’escursione con destinazione Grotta del Gelo partendo da Piano Provenzana. Dopo oltre cinque ore di cammino, senza adeguata attrezzatura, i due ragazzi, sono arrivati alla grotta stremati e assetati. Non conoscendo bene il territorio, sprovvisti di guida e senza particolare esperienza, hanno proceduto in discesa lasciando la traccia del sentiero, spostandosi notevolmente dal punto originario di Grotta del Gelo dove erano in opera le ricerche dei vigili del ... Leggi su meteoweb.eu

