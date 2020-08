Pierluigi Diaco a Io e te, affondo durissimo a Barbara D’Urso e alla sua trasmissione “non mi piaceva andare ma ero costretto” (Di venerdì 14 agosto 2020) Pierluigi Diaco si sta avvicinando a grandi passi alla fine di questa edizione de “Io e te” fortunatissimo programma di Rai 1 che ha riscosso un successo davvero invidiabile. Pierluigi Diaco il 4 settembre condurrà l’ultima puntata della trasmissione che ha avuto un seguito molto soddisfacente e poi saluterà il pubblico che rimarrà senza un appuntamento pomeridiano che ha gradito tantissimo. Le ragioni di questa chiusura restano inspiegabili visti gli ascolti e Pierluigi Diaco non ha voluto in alcun modo fare polemica sulla questione e quando qualcuno l’ha fatta per lui, come ad esempio Rosanna Lambertucci che ospite in una puntata ha esternato la sua meraviglia per la chiusura della ... Leggi su baritalianews

Ewavolpones84 : RT @LadyNews_: #PierluigiDiaco rivela: 'Ho sofferto di un male interiore' - Ewavolpones84 : RT @ntnciancio: L'educazione, il rispetto e la delicatezza di Pierluigi Diaco durante le interviste è straordinaria!#PierluigiDiaco - infoitcultura : Manuela Villa e la difficile infanzia, Pierluigi Diaco la difende: “Mostri” - zazoomblog : Pierluigi Diaco lancia una frecciatina a Barbara d’Urso? “Televisione che ci piaceva poco” - #Pierluigi #Diaco… - zazoomblog : Pierluigi Diaco commento al vetriolo: attacco a Barbara d’Urso? - #Pierluigi #Diaco #commento #vetriolo:… -