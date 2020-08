M5S, Giannini (Lega): una casta di incompetenti ‘Mandato zero è zero credibilità’ (Di venerdì 14 agosto 2020) “Con il voto di oggi i 5 Stelle dimostrano formalmente di essere un partito come un altro, senza alcuna pretesa caratteristica distintiva se non quella di essere composto prevalentemente da improvvisati e sprovveduti alle prime armi. Una casta di incompetenti pronti a tutto e capaci di nulla il cui unico obiettivo è quello di non perdere la poltrona. La formula del ‘mandato zero’ conferma solo la credibilità zero del movimento”. Lo afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. Leggi su romadailynews

