Inter, Zhang a Milano per pianificare il mercato (Di venerdì 14 agosto 2020) Inter, Dzeko e Smalling usato sicuro Sul piatto, secondo la Gazzetta, ci sarebbero l'arrivo di una punta, di due a centrocampo, di un esterno di sinistra e di un difensore. Un menu alquanto ricco e ... Leggi su sportevai

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Così nooo! Torna Zhang, nasce la nuova Inter “Dybala deve restare” Tutte l… - MarcoBarzaghi : Il Presidente Steven Zhang è atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della s… - Gazzetta_it : #Zhang a Milano dà la spinta: l'#EuropaLeague e poi un'#Inter sempre più forte - ChuchoCastroP : RT @tuttosport: #Inter, #Zhang è più lontano da #Conte - codeghino10 : RT @tuttosport: #Inter, #Zhang è più lontano da #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zhang

Sono ore di attesa per l'Inter che sta preparando la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Come riporta Sportmediaset, il presidente Steven Zhang è volato in Germania in queste ore p ...Inter, 10 anni di cambiamenti: tra presidenti, allenatori e giocatori. L'Inter festeggia oggi una data storica: 10 anni fa, nella notte di Madrid, la conquista del ...