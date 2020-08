Incidente Cuneo, il soccorritore: “Mamma disperata abbracciava il figlio morto” (Di venerdì 14 agosto 2020) Uno dei soccorritori intervenuto per soccorrere i ragazzi coinvolti nell’Incidente di Cuneo ha raccontato quei terribili attimi. Questa settimana è cominciata con una tragedia automobilistica che ha portato alla morte di 5 ragazzi. L’Incidente si è verificato in provincia di Cuneo, a Castelmagno, la notte di San Lorenzo, quella in cui tutti i ragazzi salgono … L'articolo Incidente Cuneo, il soccorritore: “Mamma disperata abbracciava il figlio morto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

