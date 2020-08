Incidente Cuneo, il racconto del soccorritore: “Una ragazza non smetteva di urlare” (Di venerdì 14 agosto 2020) Uno dei soccorritori intervenuto per soccorrere i ragazzi coinvolti nell’Incidente di Cuneo ha raccontato quei terribili attimi. Questa settimana è cominciata con una tragedia automobilistica che ha portato alla morte di 5 ragazzi. L’Incidente si è verificato in provincia di Cuneo, a Castelmagno, la notte di San Lorenzo, quella in cui tutti i ragazzi salgono … L'articolo Incidente Cuneo, il racconto del soccorritore: “Una ragazza non smetteva di urlare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Cuneo "Camilla illuminava la stanza. Era tutti i colori che si possono immaginare"

Aveva mille passioni. Era tutti i colori che si possono immaginare”. Comincia così il post che la madre di Camilla, una delle giovani vite spezzate nell’incidente di Cuneo, scrive su Facebook per ...

Ragazzi morti nella scarpata, il sindaco: «Quella strada senza segnali, da anni lasciata così»

«Li conosco tutti, o quasi, sono ragazzi che abitano qui o vengono da noi in villeggiatura. In un colpo solo abbiamo perso metà dei giovani del nostro paese». Ha la voce rotta dalla commozione Alberto ...

