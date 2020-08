Incendio a Castel Romano: denso fumo e disagi al traffico (Di venerdì 14 agosto 2020) Un Incendio di sterpaglie è divampato in via Tullio Giordana, nella zona di Castel Romano, sul litorale Romano. La sala operativa ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Ostia, il personale Dos 7 e quello della Boschiva di Cerveteri per spegnere le fiamme. Le operazioni sono rese più complesse dalla presenza di moderate raffiche di vento. disagi al traffico locale per via del fumo denso.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia con la squadra 13A e il Dos per coordinare l'intervento aereo, che verrà effettuato con un canadair o con un elicottero inviato dalla Regione Laz ...

Grosso incendio sterpi tra Castel Romano e Pratica di Mare: le fiamme sono divampate intorno alle ore 15:00 di oggi, 14 agosto, e si sono rapidamente estese a causa del vento. Una enorme nube di fumo ...

