Ha un malore in spiaggia | si accascia e muore | tragedia a Passoscuro

E' morto questo pomeriggio a Passoscuro un uomo originario di Formello. Stava passeggiando sulla battigia quando si è sentito male accasciandosi a terra. La vittima si trovava con la propria famiglia nella spiaggia libera vicino lo stabilimento Nautin. Oltre ai primi soccorsi prestati dai bagnini, sul posto è giunta un'eliambulanza ma non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri e la Guardia Costiera.

