Gazzetta: la Juve potrebbe aspettare Milik a parametro zero (Di venerdì 14 agosto 2020) Nel colloquio di ieri tra Pirlo e Paratici si è parlato anche del centravanti per la prossima stagione che entrambi vogliono portare presto alla Continassa. Non è affatto tramontata l’ipotesi Milik, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, dal momento che il polacco ha un accordo di massima con il club, ma il Napoli fa ostruzionismo, soprattutto per la chiusura dell’affare e così c’è la possibilità che possa slittare E può anche far slittare lo sbarco a Torino nel 2021, a parametro zero Proprio per questo il club torinese ha messo al vaglio altri nomi per sopperire alla oramai certa partenza del Pipita. In pole position c’è Dzeko. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Juve La Juve blinda Ronaldo. La nuova Signora avrà CR7 e un nuovo centravanti La Gazzetta dello Sport La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Pirlo parte da CR7”

Gazzetta - Inter, pronti investimenti per crescere ancora, sfida alla Juve per Dzeko

