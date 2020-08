Cristel Carrisi, la decisione ‘estrema’ scatena le voci: “È successo con Al Bano” (Di venerdì 14 agosto 2020) Non è passata inosservata la decisione di Cristel Carrisi, la figlia di Albano Carrisi e di Romina Power, di cancellarsi dai social. Cristel stra trascorrendo le vacanze insieme alla sorella Romina Jr, al marito e ad alcuni amici. Il gruppo si divide tra la Croazia e la Grecia ma lontano sembra esser l’idea di trascorrere qualche giorno insieme al papà che si trova in Puglia. Una decisione che ha fatto chiacchierare il gossip, perché pare che dietro il motivo dell’addio ai social ci sia proprio una discussione con il padre Al Bano. Neanche il cantante ha fornito spiegazioni e fino a questo momento le ultime dichiarazioni sulla figlia Cristel riguardavano solo la grande gioia di diventare nonno (Cassia Ylenia, nata il 10 agosto 2019). ... Leggi su caffeinamagazine

Romina Power ha lasciato la tenuta di Cellino San Marco per stare con la figlia e i nipoti. Al Bano si prepara a sposare Loredana? La convivenza tra Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso è giunta a ...Cristel Carrisi ha cancellato i propri profili social nonostante sia in vacanza con la sorella, Romina Jr, e nonostante fosse molto presente sui canali online così come il resto della sua famiglia. La ...