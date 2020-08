Calciomercato, l’agente Caravello a CalcioWeb: “Juve? Io sceglierei Zapata. David Silva alla Lazio? Sarebbe un colpaccio” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, le squadre del massimo campionato italiano si stanno muovendo con largo anticipo. La sessione partirà ufficialmente a settembre per poi concludersi i primi giorni di ottobre, i club però non possono aspettare e stanno avviando diverse trattative. In particolar modo grande movimento per le grandi squadre, la Juventus prepara una mezza rivoluzione dopo il cambio di allenatore con l’arrivo di Andrea Pirlo al posto di Maurizio Sarri, l’Inter ha bisogno di qualche colpo per tentare il sorpasso sui bianconeri, si prepara a rinforzarsi anche la Lazio, con il nome di David Silva che è molto caldo. Ma si muove anche il mercato di Serie B, in particolar è attivissimo il Monza che sta costruendo una squadra di ben altra categoria. ... Leggi su calcioweb.eu

