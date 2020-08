Calciomercato Inter – Si chiude per Tonali e Kumbulla – primo contatto Zhang-Conte (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Calciomercato Inter prenderà una netta accelerazione solo dopo l’Europa League, ma intanto si stanno portando avanti le trattative in piedi da mesi per chiuderle definitivamente come quelle riguardanti Sandro Tonali e Kumbulla. Intanto c’è stato il primo contatto telefonico tra Zhang e Conte prima del faccia a faccia. Zhang-Conte: ecco cosa non è piaciuto alla proprietà Nelle scorse ore c’è stato un primo contatto tra Zhang e Conte, i quali si sono sentiti al telefono prima del faccia a faccia che avverrà dopo l’Europa League. Il presidente ha fatto presente al tecnico ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Inter, a sinistra #Mykolenko tra gli obiettivi - Inter : ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, non solo #Esposito dall'#Inter: chiesto #Agoume - internewsit : Conte spinge per Emerson Palmieri, affondo Inter dopo l'Europa - Sky - - infoitsport : Calciomercato Inter, apertura del top player | 'Regalo' ad Allegri -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, dalla Spagna: Lautaro a Madrid, c’è lo scambio CalcioMercato.it Non solo Juve e Roma, anche il Napoli e altri top club hanno tanti calciatori da piazzare: la situazione

Sono tanti i calciatori anche di prima fascia che nella prossima estate potrebbero cambiare maglia. Alla Juve gli esuberi vanno da Douglas Costa a Bernardeschi passando per Rugani e Higuain, poi la Ro ...

Sampdoria, idea Eder? Improbabile, ecco perché

Hanno fatto scalpore le indiscrezioni circolate questa mattina, e relative ad un possibile ritorno di Martins Eder in Italia. L’attaccante di proprietà dello Ji ...

Sono tanti i calciatori anche di prima fascia che nella prossima estate potrebbero cambiare maglia. Alla Juve gli esuberi vanno da Douglas Costa a Bernardeschi passando per Rugani e Higuain, poi la Ro ...Hanno fatto scalpore le indiscrezioni circolate questa mattina, e relative ad un possibile ritorno di Martins Eder in Italia. L’attaccante di proprietà dello Ji ...