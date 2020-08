Calciomercato Atalanta: piacciono Taison e Boga, se va via Gosens idea Florenzi (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Atalanta sta programmando il mercato per la prossima stagione: tanti i nomi in entrata a in uscita per la Dea La Gazzetta dello Sport prova a fotografare il futuro dell’Atalanta dopo l’eliminazione dalla Champions League. Il club orobico ora si trova davanti a un bivio: tenere la retta via in termini di ricavi e spese, a rischio magari di un piccolo passo indietro, o alzare i parametri di spesa, attingendo ai ricavi eccezionali delle ultime stagioni, per rispondere alla concorrenza e restare competitiva al vertice. Gasperini chiede un paio di attaccanti di qualità con due nomi su tutti: Boga e Taison. Per questi due giocatori servirebbe un cambio di tendenza del club sugli ingaggi. Florian Thauvin avrebbe tutto – qualità tecniche, esperienza, abitudine a vincere – per ... Leggi su calcionews24

