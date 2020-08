App Fortnite rimossa dall’app store “violava le norme” (Di venerdì 14 agosto 2020) Apple ha agito contro l’azienda Epic Games, rimuovendo l’app Fortnite dall’app store. Secondo Apple, l’azienda di videogiochi avrebbe agito intenzionalmente nell’intento di violare le linee guida dell’App store. Più precisamente, la Epic Games avrebbe violato le norme relative ai pagamenti, dopo un recente aggiornamento. I legali dell’azienda di videogiochi hanno avviato un’azione legale, accusando Apple di condotta anticoncorrenziale. Leggi su sbircialanotizia

Epic Games aggira, con Fortnite, i sistemi di pagamento di Apple e Google, che rispondono escludendo l’app di gioco dagli store digitali. Tutti i dettagli Fortnite vs Apple e vs Google. Mettetevi como ...Dalle battaglie virtuali sui telefonini alle guerre reali in tribunale. Il caso Fortnite, il videogioco più celebre tra gli adolescenti, è diventato il terreno di scontro fra Epic Games, lo sviluppato ...