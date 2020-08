Wta Praga 2020: programma e orari venerdì 14 agosto con Halep (Di giovedì 13 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 14 agosto per quanto concerne il Wta International di Praga 2020. Simona Halep ritorna in campo dopo la vittoria sofferta su Krejcikova e lo fa con la polacca Magdalena Frech, reduce dal successo in tre set su Rus. Fari puntati ovviamente anche su Eugenie Bouchard che sta ben figurando in questa ripartenza: la canadese, sempre sul campo centrale, se la vedrà con la belga Elise Mertens. Ecco il programma di venerdì 14 agosto: A partire dalle ore 11: Bogdan-Pliskova A seguire: Bouchard-Mertens A seguire: Halep-Frech A seguire: Begu o Kung – Sorribes Tormo Leggi su sportface

Raffa91569416 : RT @CamilaGiorgi_it: Partita più lottata di quanto non dica il punteggio, ma Camila esce con @elise_mertens al @tennispragueopn https://t… - Tenisiteinfo : .#MonicaNiculescu / @Raluca_Olaru are into semi-finals @tennispragueopn More?? - leopnd1 : @geniebouchard e' tornata? Intanto, passa ai quarti a #Praga dove se la vedrà con @elise_mertens che ha mandato a c… - zazoomblog : Tabellone Wta Praga 2020: Halep numero uno ci sono Giorgi e Paolini - #Tabellone #Praga #2020: #Halep - WeAreTennisITA : ?? Oggi dalle 18:30 in scena il derby numero 31 tra le sorelle Williams a Lexington ?? Contemporaneamente al WTA di… -