Temptation Island, quando Maria De Filippi disse a Manila Nazzaro: ‘Ne hai bisogno’ (Di giovedì 13 agosto 2020) Manila Nazzaro è stata ri-scoperta oppure semplicemente scoperta dal grande pubblico grazie all’ultima edizione di Temptation Island. L’ex Miss Italia e conduttrice tv è una delle poche protagoniste che è uscita benissimo dal reality dei sentimenti e come lei il compagno Lorenzo Amoruso. Una storia d’amore vera, matura, con i dubbi legittimi dovuti alla strada percorsa da entrambi per arrivare fino a là, ma sempre con reazioni civili e vere. Ora il ritorno a casa sembra procedere nel migliore dei modi, con la ricerca di una casa più grande a Roma e il compagno che passa molto più tempo con lei e i due figli (avuti dal precedente matrimonio) a cui fa pure da maestro assistendoli nei compiti a casa. Intervistata dal settimanale Oggi, Manila ... Leggi su tvzap.kataweb

zazoomblog : Temptation Island Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo il reality: le ultime news sulla coppia - #Temptation… - tatatomlinson19 : RT @meetmeintheblue: Ormai sono in dirittura di arrivo, perciò vi presento (finalmente) il banner della Temptation Island!AU che avevo prom… - limortaccitu_a : RT @maryland_____: @aidalaverdadera Si devono lasciare a Temptation Island non accetto altre situazioni - Enricaforpeace : @AntonellaRuth1 Luis Sepulveda l'hai mai sentito nominare? Non è un attore di telenovelas, né un partecipante di Temptation Island. - zazoomblog : Temptation Island Valeria esplosiva senza Ciavy Foto in mini corpetto leopardato - #Temptation #Island #Valeria -