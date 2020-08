Raul Jimenez Juventus, contatti continui: fissato un incontro con un alleato (Di giovedì 13 agosto 2020) Raul Jimenez Juventus – La Juventus dopo aver ufficializzato Pirlo come nuovo tecnico lavora sul mercato in entrata. Priorità all’attacco dove Gonzalo Higuain si appresterebbe a lasciare la Continassa. Il primo nome sul taccuino della dirigenza sarebbe quello di Jimenez del Wolverhampton. Ora cambia tutto, con un incontro previsto con un alleato. Mercato Juve: incontro con Mendes per Jimenez Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport la Juventus avrebbe fissato un incontro con l’agente Jorge Mendes per sbloccare l’affare Jimenez. I bianconeri intensificano il pressing, con il bomber messicano che avrebbe scalzato Milik nella wishlist di ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Raul Jimenez Raul Jimenez sbaglia un rigore: è la prima volta con un club Goal.com Jimenez: ora si tratta. Avanti anche per Milik, Dzeko e Morata

Il messicano è uscito dalla Coppa: pronto il vertice Paratici-Mendes. La Juve, prima di affondare il colpo, deve salutare Higuain. In lista anche Lacazette TORINO - Prima di affondare per il nuovo num ...

Calciomercato: il volto della Serie A inizia a cambiare

Stagione finita da poche settimane, competizioni europee ancora in corso e soltanto tra poco più di un mese ci sarà già la ripartenza del campionato italiano. Anche in questo anno così particolare il ...

