Pescara, un tifoso insulta Bruno e il calciatore lo aggredisce: 22enne in ospedale (Di giovedì 13 agosto 2020) Alessandro Bruno avrebbe aggredito a Pescara un tifoso biancazzurro dopo alcuni insulti Grande tensione a Pescara, con la squadra nel mirino dei tifosi a seguito del rischio di retrocedere in Lega Pro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista Alessandro Bruno avrebbe aggredito con schiaffi e pugni un tifoso biancazzurro nella mattinata di ieri. A raccontare l’episodio, sulle colonne de Il Centro, è stata la stessa vittima dell’aggressione, un ventiduenne finito poi in ospedale: «Stavo andando da mia nonna, ero sul marciapiede quando ho visto Bruno alla guida della sua Porsche nera. Mi è salito il nervoso e l’ho insultato. Lui allora ha inchiodato, è ripartito e ha girato ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Pescara, Bruno picchia in strada un tifoso che finisce in ospedale - domenicobruno75 : Lo compriamo @petti_p ha carattere, può fare comodo - violanews : Surreale a Pescara, giocatore picchia tifoso e lo manda all'ospedale - - zazoomblog : Pescara Bruno picchia un tifoso che lo insultava: un 22enne in ospedale - #Pescara #Bruno #picchia #tifoso - Maxitaly69 : prima insulta #Bruno che passa per strada, poi lo denuncia perchè j'ha menato... se fossi in #Bruno e fossi condann… -