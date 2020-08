Ostia, shock in albergo: donna trovata morta (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ stato ritrovato questa mattina in un albergo sul lungomare di Ostia, il corpo senza vita di una donna. La vittima, di nazionalità italiana, aveva 80 anni. Il cadevere è stato trovato dal personale dell’albergo, allarmato dalla figlia della signora. Sul posto sono giunte due ambulanze dell’Ares 118 e la volante del commissariato Lido della Polizia di Stato. Al momento del ritrovamento la stanza era in ordine ed il corpo della vittima non presentava segni di violenza. Non si esclude l’ipotesi di morte naturale, la donna soffriva di ipertensione, ma per accertare le cause del decesso la salma sarà comunque sottoposta ad un’autopsia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ostia, shock in albergo: donna trovata morta -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia shock Ostia, shock in albergo: donna trovata morta Il Corriere della Città La mamma del bimbo 'venduto' a Ostia: "L'ho visto: sta bene. Non è vero niente"

A riportare le dichiarazioni della giovane, che sarebbero seguite all’incontro col piccolo ricoverato in stato di shock presso l’Ospedale “Grassi” di Ostia, è Fanpage. La 18enne ha dovuto sottoporsi ...

La madre del bimbo venduto in spiaggia ai passanti: “Non è vero niente”

Samanta, la ragazza di etnia rom sposata con l’uomo che ha cercato di vendere per favori sessuali suo figlio di 2 anni, non può credere alla versione di chi accusa il ragazzo. La giovane ha infatti ch ...

A riportare le dichiarazioni della giovane, che sarebbero seguite all’incontro col piccolo ricoverato in stato di shock presso l’Ospedale “Grassi” di Ostia, è Fanpage. La 18enne ha dovuto sottoporsi ...Samanta, la ragazza di etnia rom sposata con l’uomo che ha cercato di vendere per favori sessuali suo figlio di 2 anni, non può credere alla versione di chi accusa il ragazzo. La giovane ha infatti ch ...