Gabriel priorità, ma non solo: spunta anche il nome di Pezzella e una new entry (Di giovedì 13 agosto 2020) Gabriel Magalhaes è il principale obiettivo del Napoli per la difesa, ma non solo. Giuntoli valuta anche alternative, tra queste ci sono German Pezzella della Fiorentina e anche Jullien del Celtic. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gabriel priorità, ma non solo: spunta anche il nome di Pezzella e una new entry - GIUSPEDU : RT @AlfredoPedulla: #Gabriel al #Napoli, c’è un preaccordo con il #Lille - infoitsport : Il retroscena: Gabriel al Napoli, c'è un preaccordo con il Lille. Ma la priorità è una | Alfredo Pedullà - 100x100Napoli : #Gabriel in cima alla lista di #Giuntoli. - Insignesta : RT @AlfredoPedulla: #Gabriel al #Napoli, c’è un preaccordo con il #Lille -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel priorità Higuain in uscita: la Juve vira su Kane Corriere dello Sport