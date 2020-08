Coronavirus, in Puglia altri 16 casi: 83enne in Rianimazione. Lopalco: "E' l'innesco di una seconda ondata" (Di giovedì 13 agosto 2020) Molti dei nuovi casi registrati su soltre 1.700 tamponi riguardano casi di vacanze in Grecia o Croazia. Non ci sono nuove vittime Leggi su repubblica

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 13 agosto 2020 in Puglia, sono stati r ...

