Calciomercato Palermo, idea Mazzitelli per il centrocampo (Di giovedì 13 agosto 2020) : operazione complicati, ma i rosanero sognano in grande Luca Mazzitelli è il sogno proibito del Palermo, almeno per quanto riguarda il centrocampo. La compagine siciliana – come riportato dall'edizione odierna di TuttoC.com – ha provato a sondare per il calciatore in prestito alla Virtus Entella. Al momento rimane un'operazione complicata, ma nelle prossime ore ci potrebbero essere ulteriori sviluppi: d'altronde il club vuole subito tornare in cadetteria, dunque cercherà il colpo ad effetto in vista del prossimo mercato.

