A Montecarlo con la mamma la bimba fatta sparire (Di giovedì 13 agosto 2020) PORTO CERVO, 13 AGO - La bambina di 8 anni fatta sparire nel nulla da sua madre non è più in Sardegna. I carabinieri di Porto Cervo sono riusciti a mettersi in contatto con la manager russa di 50 anni:... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

La bimba fatta sparire a Porto Cervo è a Montecarlo con la mamma

Aveva fatto sparire la sua bambina di otto anni, che stava trascorrendo le vacanze a Porto Cervo con il papà da cui la donna è separata. Gliel'aveva portata via dopo essersi introdotta nel suo residen ...

Il bodyguard colpisce il suo ex e lo immobilizza: lei prende la bimba e va a Montecarlo

Si trova a Montecarlo la bambina di otto anni fatta sparire nel nulla da sua madre, che l'ha rapita con un blitz da film nel residence di Porto Cervo in cui la piccola si trovava con l'ex marito. I ca ...

