Tunnel sullo Stretto di Messina: i costi, i pro e i contro del progetto rilanciato da Conte (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non c'è pace per lo Stretto di Messina. Dopo che, qualche settimana fa, si era tornato a parlare della necessità di inserire la costruzione del Ponte che collega Calabria e Sicilia tra le priorità del Governo, in occasione di un recente incontro pubblico, il Premier Giuseppe Conte ha rilanciato il tema prendendo però in considerazione l'idea di costruire non un ponte ma un Tunnel sottomarino."Serve – aveva detto Conte un paio di giorni fa a Brindisi - un miracolo di ingegneria, una struttura leggera ed ecosostenibile e nel caso anche sottomarina".Il progetto cui si riferisce il Presidente del Consiglio, in realtà, è sul tavolo del Mit dal 2017 ed era stato presentato dall'ingegnere Giovanni Saccà. ... Leggi su panorama

