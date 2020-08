Rainbow Six Siege: Operation Shadow Legacy avrà l'amato Sam Fisher di Splinter Cell (Di mercoledì 12 agosto 2020) Rainbow Six Siege ha lanciato lo scorso 4 agosto l'evento a tempo limitato Protocollo M.U.T.E., ma sembra proprio che Ubisoft abbia ancora molto da aggiungere al suo shooter, come l'amato Sam Fisher di Splinter Cell.Anche se al momento non sono disponibili dettagli, grazie a un breve teaser trailer abbiamo scoperto che Sam Fisher sarà aggiunto in Rainbow Six Siege.Il personaggio si unirà al Team Rainbow quando Operation Shadow Legacy sarà disponibile nel gioco di Ubisoft.Leggi altro... Leggi su eurogamer

