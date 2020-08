Quattro milioni di api morte in due giorni tra Brescia e Cremona: indagano i Forestali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quattro milioni di api morte in soli due giorni: una morìa in una fascia di territorio di circa 6 chilometri, tra Brescia e Cremona. Non è ancora chiara la causa: indagano il Corpo Forestale e l’Ats di Brescia e Cremona, che hanno prelevato campioni di api e di miele. La Coldiretti Brescia parla di una vera e propria “catastrofe“, vista l’importanza di questi insetti impollinatori così rilevanti per la biodiversità e la produzione di alimenti di origine vegetale. Precisamente, le 130 famiglie di api scomparse erano nelle località Bresciane di Villagana e Bompensiero, frazioni di Villachiara, Acqualunga (frazione di Borgo San Giacomo), e i ... Leggi su ilfattoquotidiano

