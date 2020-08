Mugnano, trovati resti umani in un terreno: potrebbe essere omicidio di camorra (Di mercoledì 12 agosto 2020) Inquietante ritrovamento a Mugnano, dove alcuni resti umani sono stati trovati in un terreno agricolo, nei pressi di via Pietro Nenni. Si tratta di ossa che pare apparterebbero a più cadaveri, presumibilmente a tre persone. Le operazioni di scavo, con la presenza di gru, sono partite nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti tre pattuglie … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

VIDEO "Rifugiate donne forti": storie di donne nei centri di accoglienza

Realizzato dal Siproimi di Mugnano di Napoli, gestito da Cidis Onlus e Cooperativa Lilliput, Rifugiate donne forti è il video che, attraverso il racconto diretto dell’esperienza di migrazione delle st ...

