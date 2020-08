Modena, immigrato nudo si lava nella Fontana dei Due Fiumi in pieno giorno. Ennesimo scempio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si è spogliato e ha fatto il bagno nudo nella Fontana dei Due Fiumi a Modena. Non è che l’ultimo caso in ordine di tempo di un malcostume ormai dilagante dal nord al sud della penisola. In spregio alle bellezze artistiche delle nostre fontane. Davanti ai passanti, ai bambini, a tutti un immigrato l’immigrato ha preso la Fontana per un bagno pubblico. Si è spogliato e una volta nudo si è immerso per rinfrescarsi. Una scena indecorosa sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole. Se la maggior parte dei modenesi si è indignata, altri non sono intervenuti e si sono precipitati però a fare un video, secondo la moda del momento. Modena, ennesima scena ... Leggi su secoloditalia

LegaSalvini : Modena, immigrato fa il bagno nudo nella fontana del Graziosi: il video della vergogna - LegaSalvini : Immigrato fa il bagno nella fontana: proteste - LegaSalvini : Modena, immigrato si spoglia e si fa un bel bagno rinfrescante nella fontana del graziosi... - SecolodItalia1 : Modena, immigrato nudo si lava nella Fontana dei Due Fiumi in pieno giorno. Ennesimo scempio - andrea61990928 : RT @Noiconsalvini: Modena, immigrato si spoglia e si fa un bel bagno rinfrescante nella fontana del graziosi... -

Ultime Notizie dalla rete : Modena immigrato Immigrato nudo in pieno giorno a Modena si fa il bagno nella fontana dei Graziosi: la rivolta dei cittadini Liberoquotidiano.it Ancora uno sfregio dell'inciviltà: migrante si spoglia e si lava in una fontana di Modena

Il degrado delle città italiane è ormai un triste biglietto da visita per quei, pochi, turisti che anche quest'anno hanno scelto di visitare il nostro Paese. Abbiamo il più grande, importante e vasto ...

Modena, immigrato fa il bagno nudo nella fontana VIDEO

Un immigrato si lava nudo nella fontana del Graziosi a Modena. Qualcuno lo riprende e il video diventa virale in poco tempo. Un immigrato si lava nella fontana del Graziosi a Modena. Il ragazzo è comp ...

Il degrado delle città italiane è ormai un triste biglietto da visita per quei, pochi, turisti che anche quest'anno hanno scelto di visitare il nostro Paese. Abbiamo il più grande, importante e vasto ...Un immigrato si lava nudo nella fontana del Graziosi a Modena. Qualcuno lo riprende e il video diventa virale in poco tempo. Un immigrato si lava nella fontana del Graziosi a Modena. Il ragazzo è comp ...