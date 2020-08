“L’Inps concede i Bonus ai parlamentari negandoli agli italiani in difficoltà?”, Salvini furioso con i ‘suoi’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ospite di Agorà, su Raitre – che ‘ha colto l’occasione al volo’ – Matteo Salvini ha affrontato diversi temi ma, l’esordio – con un tono furibondo – è stato riservato ai suoi tre parlamentari coinvolti nella vicenda dei Bonus: “Ho già dato indicazioni che i parlamentari della Lega coinvolti nella vicenda dei Bonus Iva siano sospesi e non possano essere ricandidabili. Se qualcuno sbaglia in casa mia io sono inflessibile – ha avvertito il leader del Carroccio – Mi auguro che anche gli altri partiti politici siano egualmente fermi per dare un segnale di rispetto“. Salvini: “Pensare che l’Inps ha negato i Bonus agli ... Leggi su italiasera

