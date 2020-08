Lazio, Muriqi è ad un passo: Inzaghi avrà la sua torre d'attacco (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA - Uno esce, uno entra. In casa Lazio si registrano movimenti per il reparto attaccanti. Felipe Caicedo è vicino all'Al Gharafa, società del Qatar pronto a ricoprirlo di dollari. Il ds Igli Tare ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Lazio scatenata. Idea #SergioRico per la porta. Poi aspetta #DavidSilva e #Muriqi - SkySport : Calciomercato Lazio, David Silva ai dettagli e Muriqi sempre più vicino - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, è #Muriqi l’obiettivo per l’attacco - 1900_since : Calciomercato Lazio: Di Marzio ” Ecco le cifre di Muriqi e quando arriva David Silva” - laziolibera : Lazio, Muriqi è ad un passo: Inzaghi avrà la sua torre d’attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Muriqi

Felipe Caicedo è pronto a dire addio alla Lazio. Il giocatore è in partenza per l'Al Gharafa, squadra qatariota di Doha, e il club di Claudio Lotito spera di ottenere 5 milioni da questa operazione in ...La Lazio chiude il suo primo colpo estivo di calciomercato. La società biancoceleste, infatti, in attesa dell’annuncio di David Silva e viste le difficoltà per arrivare a Borja Mayoral, sarebbe molto ...