Formula 1, Vettel curioso in vista di Barcellona: “vedremo quali sensazioni mi trasmetterà la macchina” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si chiude con il 50° Gran Premio di Spagna la seconda tripletta di gare di questa frenetica stagione di Formula 1. La corsa si disputa al Circuit de Barcelona-Catalunya, uno dei tracciati più conosciuti dai piloti, impegnati spesso tra queste curve per lo svolgimento dei test pre-stagionali. Bryn Lennon/Getty ImagesSebastian Vettel ha intenzione di sfruttare queste sue conoscenze per riscattare le ultime prestazioni deludenti, puntando su un nuovo telaio messo a disposizione dalla Ferrari: “quando si arriva a Barcellona sai già che sarà una gara nella quale a fare la differenza saranno i dettagli. Tanto le squadre che i piloti conoscono benissimo questo tracciato ed è per questo che fin dalle prove libere del venerdì si comincerà a lavorare su regolazioni minime. Questo circuito ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : #Vettel e @ScuderiaFerrari, rapporto ormai compromesso: l'analisi #SkyMotori #F1 #Formula1 - calciepugnii : RT @sebsducks: “You changed” sis non so rivedrò mai più Sebastian Vettel salire su un podio di Formula 1 - lavdonorris : RT @sebsducks: “You changed” sis non so rivedrò mai più Sebastian Vettel salire su un podio di Formula 1 - FormulaPassion : #F1 | Nuovo telaio a Barcellona per Sebastian #Vettel - ReganTarriot : RT @NextgenAuto: Montezemolo hopes Ferrari treating Vettel fairly -