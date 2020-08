Consegna dei banchi fino a ottobre. Flop ufficiale: l'anno scolastico partirà monco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Rischia di cominciare senza tutti i banchi ordinati dal ministero per contrastare l'emergenza Coronavirus il nuovo anno scolastico. A quanto risulta, infatti, la Consegna della nuova attrezzatura partirà i primi di settembre ma dovrebbe concludersi non prima di ottobre. L'inizio dell'anno scolastico, insomma, avverrà ancora in condizioni precarie. Si sono concluse le procedure per la fornitura dei banchi monoposto in vista della riapertura in sicurezza delle scuole. Alla gara indetta dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, sono state presentate 14 offerte da parte di imprese singole e associate, italiane e straniere. Al termine delle successive procedure effettuate, sono stati definiti 11 contratti di ... Leggi su iltempo

