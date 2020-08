Boban: “Il nostro operato è stato rivalutato. Sono davvero orgoglioso di questo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’ex dirigente del Milan, Zvonimir Boban, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Ticino. Racconta il suo addio al club rossonero e la stagione della squadra. “Il Milan ha avuto bisogno di due giocatori di esperienza e di un po’ di tempo. Le scelte che avevamo fatto a suo tempo adesso Sono state capite. E il nostro operato rivalutato. Ecco, Sono davvero orgoglioso di questo. Il Milan adesso ha la base per tornare ai vertici e a quello che deve essere: una società vincente e di assoluto livello”. Su Ibra. “Ibra è un fenomeno e con lui è cambiato tutto. Ha fatto la differenza da solo, ma al di là di questo lui migliora tutti quelli che gli stanno attorno. Come fa? Beh, è ... Leggi su ilnapolista

