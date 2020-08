Benevento, il ds Foggia: “Gervinho ci piace, sarebbe qualcosa di incredibile” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Gervinho al Benevento? E’ un giocatore che piace e per noi sarebbe qualcosa di incredibile, ma ad oggi c’e’ stata solo una chiacchierata, anche perché aspettiamo gli sviluppi dirigenziali a Parma”. Così il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ai microfoni di Radio Sportiva in merito al sogno di mercato dopo la promozione in Serie A. “Siamo contenti di aver fatto un campionato così, ma e’ stato inaspettato anche per noi – prosegue Foggia – Sapevamo di avere una squadra forte, ma vincere come abbiamo vinto, battendo tutti i record, e’ stato qualcosa di incredibile. Torniamo in una categoria certamente diversa dalla Serie B, ma siamo una società strutturata ... Leggi su sportface

