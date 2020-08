Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, posticipato al 2021 (Di martedì 11 agosto 2020) Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 è stato posticipato ancora. Bisognerà aspettare fino al prossimo anno prima dell’uscita del gioco Veniamo a sapere dalla pagina Twitter ufficiale del gioco che Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ritarderà ancora la sua uscita. Paradox Interactive e Harduit Labs spiegano che il rinvio è necessario per assicurare ai giocatori la migliore qualità possibile. La decisione è stata difficile per gli sviluppatori, i quali hanno preferito concedersi più tempo per rispettare le grandi aspettative sul titolo. D’altronde l’eredità del primo Bloodlines è piuttosto pesante e il pubblico si aspetta moltissimo da questo secondo ... Leggi su tuttotek

