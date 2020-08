Una turista francese di 60 anni ha imbrattato una colonna di Ponte Vecchio a Firenze (Di martedì 11 agosto 2020) Imbratta con un pennarello nero una colonna di Ponte Vecchio a Firenze e viene colta sul fatto dalla polizia municipale. Così una turista francese di 60 anni è stata denunciata per deturpamento e imbrattamento.Il fatto si è verificato ieri, 10 agosto, nel capoluogo toscano, quando la donna è stata vista da alcuni commercianti imbrattare con un pennarello nero la pietra della colonna. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato la 60enne ancora sul posto. La donna, in compagnia di due connazionali estranei ai fatti, ha ammesso le proprie responsabilità. Leggi su huffingtonpost

