The Devil All the Time: Netflix rilascia il poster (Di martedì 11 agosto 2020) Retflix condivide il poster promozionale di The Devil All the Time, film con protagonisti Tom Holland e Robert Pattinson Dopo aver rilasciato le stills ufficiali durante la scorsa settimana, Netflix condivide il poster promozionale di The Devil All the Time, film in uscita il prossimo 16 Settembre, con protagonisti Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough, Sebastian Stan, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett, e Pokey Lafarge. Basato sul romanzo pluripremiato di Donald Ray Pollock, The Devil All the Time racconta gli avvenimenti che vanno dalla seconda guerra mondiale fino al coinvolgimento americano nella guerra del Vietnam e, secondo quanto riportato da Netflix, ... Leggi su tuttotek

