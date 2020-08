Tennis, Halep e Williams: la prima in campo è una fatica (Di martedì 11 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Halep Halep e Williams: la prima in campo è una fatica La Gazzetta dello Sport A Praga, Giorgi vince in rimonta. Halep passa al settimo match point

Il lunedì di pioggia lascia il posto a una giornata almeno inizialmente calda e soleggiata in quel di Praga. Fra i tanti incontri in programma, sono impegnate anche le due tenniste azzurre presenti in ...

Tennis, Wta Praga: buona la prima per Halep e Giorgi, esce Paolini

PRAGA – Esordio molto sofferto ma positivo per Simona Halep e Camila Giorgi nel “Prague Open” (WTA International, 202.250 dollari di montepremi), torneo in corso sui campi in terra rossa della capital ...

