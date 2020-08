Storia e storie dell’Iran e i tormenti di una ragazza ribelle (Di martedì 11 agosto 2020) Arriva fino al giugno di quest’anno la nuova edizione della Storia dell’Iran di Farian Sabahi, edita da Il Saggiatore, in cui il racconto e l’analisi degli ultimi 130 anni (a partire dalla decadenza della dinastia qajara, passando per gli ultimi fasti dello scià di Persia e gli sconvolgimenti della rivoluzione del 1979, si concludono con l’uccisione del generale Qassem Soleimani e le drammatiche cronache politiche, economiche e anche militari degli ultimi mesi. Storia e cronaca dunque, con la materia ancora magmatica degli ultimi due anni che si aggiunge con l’urgenza di un’attualità in pieno e drammatico divenire a quanto già consolidato ne Il bazar e la moschea (Bruno Mondadori, 2019). E con alcune premesse significative, come quella su un Iran frequentemente descritto come ... Leggi su huffingtonpost

Arriva fino al giugno di quest’anno la nuova edizione della Storia dell’Iran di Farian Sabahi, edita da Il Saggiatore, in cui il racconto e l’analisi degli ultimi 130 anni (a partire dalla decadenza d ...

La scultura pubblica di Jasmine Pignatelli a Bari celebra il legame tra Italia e Albania

“Sono persone, persone disperate. Non possono essere rispedite indietro, noi siamo la loro unica speranza” questa è la frase che l’opera celebra in codice Morse, la stessa che il sindaco Enrico Dalfin ...

