Referendum, Cammarota e Capano: “Perché nessuno ne parla? La democrazia non si taglia” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Siamo sempre stati dalla parte della gente e continuiamo ad esserlo. Il Referendum è un inganno, si dice di tagliare la casta e la mala politica e invece si taglia la rappresentanza e la sovranità popolare. Si favoriranno i notabili, gli interessi privati, i gruppi di potere. L’ultima demagogia del sistema, tagliare non i costi ma la democrazia”. Lo affermano in una nota congiunta l’avv. Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno, e l’avv. Michele Capano, responsabile del comitato referendario per il No, da sempre in prima fila per la battaglia contro il taglio dei parlamentari: “si butta via il bambino e non l’acqua sporca. Per gli sprechi, basta dimezzare gli ... Leggi su anteprima24

anteprima24 : ** #Referendum, Cammarota e Capano: “Perché nessuno ne parla? La #Democrazia non si taglia” **… - tvoggi : REFERENDUM, CAMMAROTA E CAPANO: “PERCHÉ NESSUNO NE PARLA? LA DEMOCRAZIA NON SI TAGLIA” “Siamo sempre stati dalla pa… - ottopagine : Referendum, Cammarota e Capano : 'Perché nessuno ne parla?' #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Cammarota Referendum, Cammarota e Capano : "Perché nessuno ne parla?" Ottopagine