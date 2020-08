Mauritius, disastro ambientale: la marea nera di petrolio è inesorabile (Di martedì 11 agosto 2020) Il disastro ambientale è ormai annunciato. Alle Mauritius dopo che la nave MV Wakashio si è incagliata nella barriera corallina ha iniziato a perdere petrolio in mare. Alle Mauritius si sta consumando proprio in queste ore un vero e proprio disastro ambientale. Il 25 luglio si era arenata proprio in questa zona la nave MV … L'articolo Mauritius, disastro ambientale: la marea nera di petrolio è inesorabile è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

HuffPostItalia : Disastro ambientale a Mauritius: 1000 tonnellate di petrolio in mare e la nave arenata che rischia di spezzarsi - repubblica : Disastro ambientale a Mauritius, tonnellate di carburante in mare da nave-cisterna arenata [aggiornamento delle 21:… - repubblica : Disastro ambientale a Mauritius, tonnellate di carburante in mare da petroliera arenata - sabrinasanti2 : RT @HuffPostItalia: Disastro ambientale a Mauritius: 1000 tonnellate di petrolio in mare e la nave arenata che rischia di spezzarsi https:/… - SamSetteSuperno : Emergenza Mauritius per 'marea nera'. Mille tonnellate in mare e la nave rischia di spezzarsi. Si rischia il disast… -