"Manie di persecuzione, l'ossessione di essere pedinata". Viviana, dal referto medico uno choc: svelati i suoi segreti (Di martedì 11 agosto 2020) No, Viviana Parisi non stava bene: la depressione, gli attacchi di panico, fattori che potrebbero aver giocato un ruolo decisivo nella sua fuga, nella tragedia di Caronia, nella sua morte e nella scomparsa del piccolo Gioele Mondello, il figlio di 4 anni di cui non vi è traccia. Ma, forse, Viviana stava molto peggio rispetto a ciò che sapevamo oggi. È quanto nei fatti emerge da un articolo de La Stampa, in cui a parlare è Mariella Mondello, sorella di Daniele (il padre) e zia di Gioele. Parlando al sito Gds.it premette che "non lo avrebbe mai ucciso", il riferimento è ovviamente al figlio. Ma poi aggiunge che "Viviana era afflitta da Manie di persecuzione, questo le avevano refertato all'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Diceva a mio fratello che ... Leggi su liberoquotidiano

Mariella Mondello, cognata di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa con il figlio di 4 anni lunedì 3 agosto, e ritrovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese, è certa che la donna non avrebbe m ...

A Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, a metà strada tra la sua casa di Venetico e le campagne di Caronia dove è stata trovata morta, Viviana Parisi, ha trascorso 22 minuti la mattina de ...

