Inter, dal Portogallo: “Se Conte va via potrebbe arrivare Conceicao” (Di martedì 11 agosto 2020) Dal Portogallo spuntano alcune voci sul possibile sostituto di Antonio Conte qualora il tecnico leccese decidesse di andare via o venisse esonerato dalla società nerazzurra. L’Inter non ha gradito le sue parole, ma al momento la squadra sta ben figurando in Europa League: dunque sono discorsi che verranno affrontati in futuro. Uno dei possibili candidati per rimpiazzare Conte potrebbe essere – come riporta A Bola – Sergio Conceicao, l’allenatore che sta facendo molto bene alla guida del Porto. Leggi su sportface

Inter : ???? | NICOOOOOOLOOOOOOOOOOÒ 15' - Azione avviata da uno splendido tacco di Lautaro e conclusa da #Barella con un es… - Inter : ?? | CRESCITA Torniamo in semifinale in una competizione europea per la prima volta dal 2010 ?? 5? vittorie nelle u… - FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - sportface2016 : #Inter, dal Portogallo: '#Conceicao in pole per sostituire #Conte' - VHolywat : @DondiegoSospeso @SportRepubblica @Inter @matteopinci @repubblica @matteopinci si vede che sei rimasto stordito dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter dal Inter, dal Portogallo: Sergio Conçeiçao candidato alla panchina dei nerazzurri TUTTO mercato WEB La tutela dei diritti umani dopo i fatti di Honk Kong, Polonia e Bielorussia: intervista a Piero Fassino

05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Lavorare Info, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla ...

Cresce il debito della Serie A: il dettaglio per club

Debiti Serie A – «Continua a peggiorare la situazione finanziaria, in termini aggregati, dei club di Serie A». E’ quanto si legge nel Report Calcio 2020, che fotografa i conti della stagione 2018-2019 ...

05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Lavorare Info, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla ...Debiti Serie A – «Continua a peggiorare la situazione finanziaria, in termini aggregati, dei club di Serie A». E’ quanto si legge nel Report Calcio 2020, che fotografa i conti della stagione 2018-2019 ...