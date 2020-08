I deputati che hanno preso il bonus Covid devono scusarsi, dice Fico (Di martedì 11 agosto 2020) AGI - Sì alle scuse, perché c'è una questione di dignità e di opportunità, no a campagne d'odio, perché le istituzioni sono al di sopra di chi le rappresenta. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, interviene sul caso dei deputati che hanno richiesto il bonus Covid dedicato alle partite Iva. "Opportuno che chiedano scusa" “Credo sia opportuno - dice Fico alla Stampa - che questi parlamentari chiedano scusa. È quello che ho chiesto. Non c'è stata una violazione della legge, sia chiaro, e la responsabilità è individuale, ma qui si tratta di una questione di dignità e di opportunità, di come si intende il proprio incarico di rappresentante dei ... Leggi su agi

