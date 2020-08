Fregene, 19enne trovata priva di sensi in spiaggia: «Sono stata violentata». La serata con gli amici (Di martedì 11 agosto 2020) «Sono stata violentata». Queste le prime parole di una ragazza romana di 19 anni. È stata trovata priva di sensi sulla spiaggia di Fregene con un alto tasso alcolemico. Prima l’allarme, poi il trasporto in ospedale e la denuncia ai carabinieri. La serata con gli amici nel locale di Fregene Aveva passato la serata con gli amici a bere drink in un locale sulla spiaggia. Secondo quanto denunciato dalla giovane romana ai carabinieri di Fregene, ha conosciuto un ragazzo con il quale si è poi allontanata. Questo particolare è stato riferito ai militari dell’Arma anche da ... Leggi su secoloditalia

