EL: lo Shakhtar abbatte il Basilea e va in semifinale (Di martedì 11 agosto 2020) Sarà lo Shakhtar Donetsk a disputare la semifinale di Europa League con l’Inter di Antonio Conte. Gli ucraini hanno dominato il Basilea sin dall’inizio, con un poker di reti di stampo brasiliano. Al 2′ Junior Moraes apre i conti con un colpo di testa che entra in rete grazie alla scandalosa uscita di Nikolic. La seconda marcatura porta la firma di Taison, uno dei migliori in campo; la terza vincente conclusione è un rigore di alan Patrick; mentre il colpo di grazia è figlio di una grande giocata di Dodò. Nel finale arriva la rete consolazione del Basilea con van Wolfswinkel. Primo tempo Nemmeno il tempo per iniziare l’incontro che lo Shakhtar passa in vantaggio con Junior Moraes. L’assist è stato servito da un calcio ... Leggi su sport.periodicodaily

