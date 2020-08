Dopo oltre un mese di sciopero c’è l’accordo tra Jindal e sindacati per la Treofan di Terni (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo oltre un mese di sciopero dei lavoratori e un confronto andato avanti per tre giorni al ministero dello Sviluppo economico è stato raggiunto l’accordo tra Jindal e i sindacati per la ripartenza della produzione nello stabilimento Treofan di Terni, specializzato nella produzione di film in polipropilene. L’azienda indiana proprietaria del sito – la stessa a cui fa capo l’acciaieria di Piombino, dove il gruppo continua a rinviare la presentazione del piano industriale – si è impegnata a ristabilire le normali relazioni sindacali e industriali. Con la sospensione della mobilitazione, iniziata il 29 giugno, è previsto il riavvio della pianificazione della produzione per i prossimi mesi, ... Leggi su ilfattoquotidiano

È diventata la testimonial di tutte le spose che in fase di emergenza e di lockdown hanno continuato a credere nel sogno del giorno più bello della propria vita. Si sposa oggi a Baronissi (Salerno), n ...

“Sono uno dei 9 ragazzi positivi rientrati da Malta. Chiedo scusa, ma troppi messaggi cattivi”

Uno dei nove ragazzi risultati positivi al ritorno da una vacanza da Malta ha raccontato su Facebook: “La persona risultata per prima positiva con molto senso di responsabilità si è chiusa dentro casa ...

